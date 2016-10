Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisi otti kiinni Imtrankosken kioskiryöstäjän – mies tunnusti teon kuulusteluissa Poliisi on ottanut kiinni Imatrankosken R-kioskin ryöstöstä epäillyn miehen. Poliisi tapasi 23-vuotiaan Lahdessa asuvan miehen torstaina Imatralla ja otti tämän kiinni. Mies on esitutkinnassa tunnustanut ryöstäneensä kioskin. Rikoskomisario Jyrki Hänninen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että kenttäpartio tapasi miehen ja tarkasti tämän tiedot, jotka täsmäsivät etsintäkuulutukseen. — Meillä oli epäilys, että hän saattaa olla täällä päin. Hänellä on siteitä Imatralle. Mies ryösti Imatrankosken R-kioskin suullisesti väkivallalla uhkaamalla maanantai-iltana 17. lokakuuta. Hänninen kertoo, että miehellä ei ollut tekohetkellä asetta tai teräasetta. Poliisi ei ole julkisuudessa kertonut ryöstösaaliin määrää. Hännisen mukaan saalis oli kuitenkin ”tukeva summa rahaa”. Rahoja ei ole saatu takaisin. Poliisin mukaan mies toimi yksin, eikä teossa ole muita epäiltyjä. Poliisi tutkii tekoa ryöstönä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/28/Poliisi%20otti%20kiinni%20Imtrankosken%20kioskiry%C3%B6st%C3%A4j%C3%A4n%20%E2%80%93%20mies%20tunnusti%20teon%20kuulusteluissa/2016121427641/4