Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksote: Kauhutapahtuman kielto oli perusteltua Imatran kauhutapahtuman kieltäminen oli poliisilta perusteltu teko. Tätä mieltä on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yhteiskunnallisen osallisuuden palvelujen johtaja Timo Salmisaari. — Mielestäni poliisin päätös oli hyvä ja linjakas, Salmisaari sanoo. Poliisi perusteli Imatran Valtionhotellissa järjestettävän kauhutapahtuman kieltoa sillä, että se saattaisi olla haitaksi osallistujien terveydelle ja turvallisuudelle ja saattaisi aiheuttaa osallistujien psyykkisen tasapainon horjumista. Valtionhotelliin suunniteltiin elämyksellistä kauhutapahtumaa, jossa näyttelijät muun muassa tarttuvat kiinni osallistujiin pelottelutarkoituksella. Salmisaari korostaa, ettei ole yksityiskohtaisesti tietoinen tapahtuman sisällöstä. — Jos poliisi näkee tämän tarpeelliseksi, niin en kyseenalaista päätöstä. He ovat varmasti käyttäneet asiassa harkintaa. Salmisaaren mukaan tapahtumaan olisi voinut osallistua ihmisiä, joille kauhukokemukset eivät olisi suositeltavia. Tapahtumaan oli 18 vuoden ikäraja, mutta Salmisaaresta pelkkä ikäraja ei ole riittävä porras tapahtumaan osallistumiselle. — Ikäraja on juridinen käsite, joka ei huomioi ihmisen kehitysastetta ja on liian kapea perustelu tällaiselle määrittelylle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/28/Eksote%3A%20Kauhutapahtuman%20kielto%20oli%20perusteltua/2016521427996/4