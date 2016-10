Uutinen

Etelä-Saimaa: Budjetin teko alkaa Ruokolahdella — koulurahat pannaan kahtia kahdelle vuodelle Ruokolahden kunnanhallitus ryhtyy panemaan kunnan ensi vuoden talousarviota pakettiin seuraavassa kokouksessaan. Hallituksen pöytään jaetaan pohjapaperit, joissa yksi investointikohde on yli muiden. Kirkonkylän uuden koulun rakentaminen on tarkoitus hoitaa siten, että rahoitus jaetaan tasan kahden seuraavan vuoden kesken. Siten ensi vuoden aloituspanokseksi päättäjille ehdotetaan seitsemää miljoonaa euroa. Uuden koulun pääsuunnittelija, savonlinnalainen arkkitehti Heimo Varis kertoo parhaillaan tekevänsä papereihinsa viimeisiä tarkistuksia. Koko suunnittelutyö valmistuu Variksen mukaan marraskuun puoliväliin mennessä. — Mitään yllätyksiä ei ole viime vaiheissa eteen tullut. Pientä viivettä työhön tuli vain siinä vaiheessa, kun koulun pohjaratkaisua lukittiin. Se otti oman aikansa, Varis toteaa. Suunnittelun valmistuttua kunnalla on valmius aloittaa rakentajien kilpailuttaminen. Koulun pohjien teko alkaa ensi kevään korvalla. Suunnittelijan toimeksisaanto jatkuu maaliin, eli syksyyn 2018 saakka valvontatehtävin. — Mukana ollaan. Työmaakokouksia pidämme rakennusaikana kerran kuussa, Varis kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/28/Budjetin%20teko%20alkaa%20Ruokolahdella%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89koulurahat%20pannaan%20kahtia%20kahdelle%20vuodelle/2016521423244/4