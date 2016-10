Uutinen

Etelä-Saimaa: Vessasovellus harhauttaa turistin ulkohuussiin Kaikki reissussa olleet tietävät, miten hankalaa voi olla vessan löytäminen vieraassa kaupungissa. Tieto on teoriassa mahdollista saada älykännykkään. Tarjolla on monia sovelluksia, jotka näyttävät vessan paikan. Kännykkään ladattavia vessanhakuja ovat muun muassa Free Pee, The SitOrSquat, Toilet Finder ja Bathroom Scout. Niillä on tiedossaan miljoonia yleisövessoja ympäri maailman. Etelä-Karjalassa liikkuville turisteille kännykkäpalveluista ei ole mainittavaa apua hädän hetkellä. Pikemminkin päin vastoin, sillä moni sovellus ohjaa asioimaan ulkohuussiin. Ilmaisvessoihin keskittyvä Free Pee löytää Lappeenrannasta kolme helpotushuonetta, joista ABC Viipurinportti käy järkeen. Yksi vinkki johdattaa ulkohuussiin Hytin uimarannalle ja toinen Mikonsaaren patikkapolulle. Imatralta ilmaista vessaa etsivä saa Free Peeltä kehotuksen kiirehtiä raja-asemalle. Lisäksi palvelu tarjoaa Etelä-Karjalasta kolmea vessaa, jotka viitannevat puskapissipaikkoihin Parikkalassa. Jopa miljoonaan kännykkään ladattu Toilet Finder tietää Lappeenrannasta yhdeksän vessaa, joiden joukossa on monta ulkohuussia. Sovellus opastaa esimerkiksi Saimaalle Karhusaaren ja Ruohosaaren laavuille sekä Vainikkalaan Alajoen patikkapolun huussille. Puolentoista miljoonan vessan tiedot tallentanut Bathroom Scout jakaa järkevää infoa myös maakuntamme palveluista. Yleisövessojen lisäksi se näyttää kartalla muun muassa hotellien, ravintoloiden ja huoltoasemien toiletteja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/27/Vessasovellus%20harhauttaa%20turistin%20ulkohuussiin/2016121419655/4