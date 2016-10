Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuottaja tyrmistyi poliisin kiellosta: ”Aika rankasti ihmettelen” Vastaava tuottaja Janne Haonperä Imatran kauhutapahtumaa järjestäneestä Dusk Till Dawn Productions -tuotantoyhtiöstä tyrmistyi poliisin kieltävästä lupapäätöksestä. — Teimme tapahtumasta normaalin ilmoituksen. Täysin yllättäen Kaakkois-Suomen poliisi ilmoitti, että tapahtuma on heidän tulkinnan mukaan lainvastainen. Emme olleet osanneet odottaa tätä ennakolta. Helsingissä olemme aina saaneet luvat tapahtumalle. Tuotantoyhtiö on tehnyt aiemmin kaksi aikuisille suunnattua vastaavaa tuotantoa ja Linnanmäellä pidetyn nuorille suunnatun tapahtuman. Imatralla tapahtuman oli tarkoitus olla perjantaina ja lauantaina. Helsingissä tuotanto on maanantaista lähtien. Haonperä myöntää, että tuotantoyhtiö ei voi olla täysin varma siitä, miten asiakkaat kauhukokemuksen ahdistaviksi tarkoitettuihin tapahtumiin suhtautuvat. Tämän yhtiö toi ilmi myös poliisille tekemässään ilmoituksessa. Ilmoitus ja pelastusviranomaisten arvio johti lopulta hylkäävään lupapäätökseen. — Tapahtuma on elämyksellinen kokemus, jossa näyttelijät saattavat koskea osallistujiin. Siinä käsitellään ahdistavia teemoja. Emme voi tietää, miten lipun ostaneet suhtautuvat ahdistaviin tilanteisiin. — Nämä olivat ilmeisesti ne kohdat, mistä voi aiheutua jotain sellaista, että poliisi ei tästä tykännyt. En ymmärrä miksi. Aiemmin olemme hoitaneet turvallisuuden asiallisesti poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa. Haonperä ihmettelee, miten paljon valtaa paikallisella poliisilla on siihen, mitä saa järjestää. Hänen mukaansa Helsingin tapahtumat ovat olleet sisällöltään vastaavia Imatralle suunnitellun kanssa. — Aika rankasti ihmettelen. Sisällöllisesti tapahtumat ovat identtisiä. Tilat vain ovat erilaisia. Valtionhotellissa tila on suunniteltu tapahtumia varten. Aiemmin olemme olleet hylätyissä rakennuksissa. Seppo Immonen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että tapahtumalle ei myönnetty lupaa, koska sen katsottiin mahdollisesti vaarantavan ihmisten turvallisuutta ja terveyttä. Päätös perustui pelastuslakiin ja kokoontumislakiin. Immonen ei ota kantaa siihen, miksi Helsingissä luvat saanut tapahtuma kiellettiin Imatralla. — Päätöksiä tehdään harkintaan perustuen. On mahdollista, että jossain päädytään toisenlaiseen tilanteeseen. Immonen toteaa, että päätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. — Minusta voisi tehdä hyvääkin, että tästä valitettaisiin. Saataisiin sitten hallinto-oikeuden näkemys asiaan. Imatran tapahtumaan oli ennakkoon myyty joitain kymmeniä lippuja. Järjestäjä kertoo palauttavansa rahat liput ostaneille. Vaihtoehtoisesti heille tarjotaan mahdollisuutta osallistua tapahtumaan Helsingissä. Lue koko uutinen:

