Etelä-Saimaa: Säännöllinen ja hengästyttävä arkiliikunta kohottaa kuntoa Taas päästään luomaan lunta! Mikäs sen parempaa arkiliikuntaa. Työmatkapyöräilyä ja -kävelyä harrastaa moni. Muita suosittuja hyödyn ja hikoilun yhdistelmiä ovat esimerkiksi halkojen hakkaaminen, soutu, portaiden kävely ja kotityöt. Suomalaiset eivät liiku tarpeeksi, se tiedetään. Asian korjaava resepti kuulostaa yksinkertaiselta: arkiliikunnalla tilanne korjaantuu, sillä suurin osa päivittäisestä liikunnasta kertyykin päivän askareissa. Mutta ennen kuin koiranpissittäjät ja satunnaiset soutelijat ilahtuvat tiedosta, annetaan UKK-instituutin liikuntasuunnittelija Katriina Ojalan muistuttaa arkiliikunnan vaatimuksista. Jos hyötyliikunnalla aikoo kohottaa kuntoaan, ei riitä kalastelu keskiviikkoisin, eikä sekään, että kiertelee kaupoissa, vaikka saisikin 10 000 askelta kasaan. — Myös arkiliikunnan on oltava säännöllistä ja nostettava hikeä ja sykettä, jos aikoo saada kestävyys- tai lihaskuntoa, Ojala muistuttaa. 10 000 askelta päivässä on hyvä tavoite, mutta askeleiden laadulla on merkitystä. — Jos syke ei nouse, kestävyyskuntovaikutuksia ei tule paljon, vaikka energiankulutus kasvaa, Ojala neuvoo. Kauppareissuillakin voi kunto nousta, jos jättää auton kauemmaksi parkkiin ja kävelee reippaasti osan matkasta. Asiointikävely tehoaa, jos se on päivittäistä. Hyvää lihaskuntoa kohottavaa arkiliikuntaa ovat esimerkiksi veden kantaminen, soutaminen ja halonhakkuu, mutta jälleen pätee se, että hyöty tulee vain säännöllisistä toistoista. Edellä mainittuja askareita tehdään usein kerralla paljon, ja sitten ovat lihakset kipeinä ja tulee pitkä tauko. Entä marjastus, sienestys, kalastus, lasten kanssa leikkiminen, retkeily tai ruohon leikkaaminen? — Askeleita niistä kyllä kertyy, ja ikäihmiselle marjastus voikin olla hyvää ja riittävää arkiliikuntaa. Mutta jos vetää uistinta moottoriveneellä, ei siinä kauheasti kunto kasva, Ojala huomauttaa. Agility on tehokasta. Koiran vierellä juokseminen vaatii hyvää kestävyyskuntoa. — Jos on puoli vuotta liikkunut säännöllisesti ja sitten lopettaa samaksi ajaksi kaiken liikunnan, on palannut lähtötasolle, Ojala muistuttaa. Lue koko uutinen:

