Poliisi kielsi Imatran Valtionhotelliin suunnitellun kauhutapahtuman – vastaava tapahtuma sai luvan Helsingissä

Etelä-Saimaa: Poliisi kielsi Imatran Valtionhotelliin viikonlopuksi suunnitellun kauhutapahtuman – vastaava tapahtuma sai luvan Helsingissä Poliisi on kieltänyt Imatran Valtionhotelliin viikonlopuksi suunnitellun kauhutapahtuman järjestämisen. Tapahtuma kiellettiin, koska poliisin arvion mukaan tapahtuma saattaisi olla haitaksi osallistujien terveydelle ja turvallisuudelle.Valtionhotelliin suunniteltiin elämyksellistä kauhutapahtumaa, jossa näyttelijät muun muassa tarttuvat kiinni osallistujiin pelottelutarkoituksella.Rikoskomisario Seppo Immonen Kaakkois-Suomen poliisista toteaa, että tapahtuman kiellettiin pelastuslakiin ja kokoontumislakiin vedoten. Kokoontumislaissa todetaan, että yleisötilaisuus tulee järjestää rauhanomaisesti ja vaarantamatta asianosaisia tai sivullisia, ja heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia.Immonen kertoo, että päätös tehtiin pelastusviranomaisen arvion ja järjestäjän tapahtumakuvauksen perusteella.— Pelastusviranomainen on todennut, että ei voi olla varmuutta, että nämä toteutuisivat. Nimenomaan terveyden vaarantuminen on ollut se keskeinen peruste luvan peruuttamiselle, Immonen sanoo.— Tässä oltiin järjestämässä tilaisuutta, joka saattaa aiheuttaa psyykkisen tasapainon horjumista. ”Rankasti ihmettelen” Vastaava tuottaja Janne Haonperä tapahtumaa järjestävästä Dusk Till Dawn Productions -tuotantoyhtiöstä kertoo olevansa yllättynyt poliisin päätöksestä. Vastaavanlainen tapahtuma järjestetään Helsingissä, eikä poliisi ole puuttunut tapahtuman lupaan. Haonperä kertoo yhtiön järjestäneen aiemmin kaksi vastaavaa tapahtumaa.— Aiemmin ei ole ollut mitään ongelmaa. Aika rankasti ihmettelen sitä, miten paljon valtaa viranomaisella voi olla paikallisesti siihen, mitä saa järjestää. Uskon, että Helsingissä on totuttu tapahtumiin ja suhtaudutaan niihin myönteisemmin kuin esimerkiksi Imatralla.Haonperä kertoo, että kauhutapahtumassa käsitellään ahdistavia teemoja. Hänen mukaansa asiakkaiden turvallisuudesta on aina huolehdittu tarkasti.— Emme voi tietenkään sataprosenttisen varmasti tietää, miten asiakkaat suhtautuvat ahdistaviin tilanteisiin, Haonperä myöntää.— Jos tilanne alkaa liikaa ahdistaa, voi sanoa turvasanan, ja järjestysmiehet hakevat asiakkaan pois. Hänen kanssaan myös keskustellaan tapahtuneesta.Aiemmin turvasanaa on Haonperän mukaan käyttänyt tapahtumissa vain harvat. Hylätyssä Marian sairaalassa Helsingissä pidetyssä tapahtumassa turvasanaan turvautui 7–8 osallistujaa, kun kokonaiskävijämäärä oli noin 400. Haonperä sanoo, ettei tuotantoyhtiö aio muuttaa tapahtumansa konseptia jatkossa nyt tapahtuneen kiellon vuoksi. Imatralle kauhutapahtumaa tuskin tuodaan ainakaan ensi vuonna. Lue koko uutinen:

