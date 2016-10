Uutinen

Etelä-Saimaa: Mika Lintilä ministeriksi — voitti tiukassa äänestyksessä Mauri Pekkarisen Uudeksi elinkeinoministeriksi on valittu keskustan kansanedustaja Mika Lintilä. Lintilä voitti tiukassa äänestyksessä keskustakonkari Mauri Pekkarisen. Uusi ministeri valittiin torstaina keskustan puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja europarlamenttiryhmän yhteiskokouksessa. Lintilä oli pääministeri Juha Sipilän ehdokas. Äänet jakautuivat hänen edukseen 37—33. Sipilä vakuutti, että äänestykseen meneminen ei ollut epäluottamuslause hänelle. Hän sanoi, että häneltä oli kysytty, mitä mieltä hän olisi äänestämisestä, jonka hän hyväksyi. — Se kuuluu demokratiaan, Sipilä sanoi. Lintilä aloittaa tehtävässään vuoden vaihteessa. Nykyinen elinkeinoministeri Olli Rehn siirtyy Suomen Pankin johtajaksi. Lintilä oli yksi keskeisistä hahmoista, jotka olivat nostamassa Juha Sipilää keskustan puheenjohtajaksi 2012. Hän on jo viidennen kauden kansanedustaja, joka ei kuitenkaan ole aiemmin noussut ministeriksi. — Haluan kiittää pääministeriä ja puheenjohtajaa siitä, että hän antoi minulle luottamusta, Lintilä sanoi. Lintilä istuu eduskunnan talousvaliokunnassa. Sen lisäksi hän on valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja. Lintilää usein tituleerataankin ”keskustan veroasiantuntijaksi”. Lintilä on myös pitkään johtanut keskustan sisäistä talouspoliittista työryhmää. Lintilä tulee Vaasan vaalipiiristä, joten sekään ei estä hänen ministerivalintaansa. Keskusta on aluepoliittinen puolue, joten kaikissa sen valinnoissa maakunnallisella tasapainolla on iso merkitys. Juttu Helsingin Sanomien nettisivulla Lue koko uutinen:

