Etelä-Saimaa: Lemin nuoret vetoavat adressilla pidetyn nuorisotyönohjaajan työpaikan puolesta Lemiläiset nuoret ovat käynnistäneen nimien keräämisen pidetyn nuorisotyönohjaajan Kati Ahosen puolesta. Adressin nimien keräyksen aloittivat 15—16-vuotiaat nuoret, joista osa on toiminut rippikoululeireillä isoisina. Älkää viekö meiltä Katia –vetoomukseen on tähän mennessä kertynyt yli 300 nimeä. Kirkkoneuvosto sanoo seurakunnan verkkosivulla julkaistussa tiedotteessa, että koko nimien keruu perustuu väärinkäsitykseen. Ahosta ei ole erotettu tehtävästään, vaan hän on hoitanut virkaa määräaikaisella sopimuksella, joka päättyy lokakuun lopussa. Viran vakituinen haltija erosi virasta vuonna 2013 ja Ahonen on hoitanut tehtävää virkaa tekevänä määräaikaisin sopimuksin. Kirkkoherra Lea Karhinen ei osaa sanoa, miksi virka on jäänyt täyttämättä näin pitkäksi aikaa. Lemin seurakunta aikoo nyt laittaa nuoriso-ohjaajan viran hakuun. Karhisen mukaan Ahoselta puuttuu muodollinen pätevyys seurakunnan nuorisotyöntekijän virkaan. — Kun Ahonen saa tutkintonsa suoritettua, hän voi hakea nuorisotyönohjaajan virkaa hyvistä asemista, sanoo kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Matti Huttunen. Lue koko uutinen:

