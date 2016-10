Uutinen

Etelä-Saimaa: Lauha lounaisvirtaus vie lumet perjantaina — nyt on liukasta Lämpötila on Etelä-Karjalassa vielä pääosin pakkasen puolella, ja jäiset tienpinnat ovat liukkaita. Lunta tai räntää voi tulla tänään lisää. Huomenna perjantaina maakuntaa pyyhkii lauha lounaisvirtaus, ja sää lämpenee. Päivystävä meteorologi Tuomo Bergman Ilmatieteen laitokselta kertoo, että lauha lounainen virtaus ja ropiseva vesisade sulattavat loputkin lumet Etelä-Karjalassa. Lämpötila nousee jopa kuuteen plusasteeseen. Torstain ja perjantain välisenä yönä tuuli voimistuu ja perjantaina tuuli voi olla hetken navakkaakin. Saimaalla tuuli saattaa puhaltaa puuskissa, joiden nopeus on 15 metriä sekunnissa. Jo torstaina sataa, ja perjantaina sade on reipasta, mutta ei kuitenkaan rankkaa. Bergmanin mukaan viikonloppuna sää kylmenee Etelä-Karjalassa. Kylmää ilmaa virtaa maakuntaan, ja lämpötilat jäävät viiden plusasteen alapuolelle. Ennuste lupaa heikkoa sadetta, joka on vettä. Itärajalla sade on runsaampaa kuin alueen länsi-osissa. Sunnuntaina sää viilenee edelleen pohjoisesta alkaen. Sade tulee vetenä ja räntänä. Bergman sanoo, että ensi viikko näyttää loppuviikkoa talvisemmalta, ja silloin voidaan saada uutta lunta. — On samanlaista kuin nyt tai kylmempää. Lue koko uutinen:

