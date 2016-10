Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalainen tanssiryhmä kilpailee maailmanmestaruudesta Saksassa — ”Kisainto on kova” Lappeenrantalainen seitsenhenkinen tanssiryhmä on tänään torstaina matkustanut Saksan Wetzlariin tanssin Performing arts -maailmanmestaruuskilpailuihin. Tanssiopiston kasvatit Iina Karjalainen, Emilia Pulli, Liina Hämäläinen, Saimi Lappalainen, Verna Puhakainen, Mikko Nieminen ja Silja Saarinen kilpailevat jo tänään. Ryhmä esiintyy show jazz -kategoriassa. Tanssin nimi on Empty. — Empty on rakkaustarina, joka käsittelee menetystä. Tarina on surullinen, mutta siinä on kuitenkin toiveikas loppu. Minä ja Mikko esitämme pariskuntaa, Iina Karjalainen kertoo. — Meillä muillakin on siinä hetkemme Mikon kanssa. Sekoitamme pakkaa, Liina Hämäläinen sanoo. Esitysjännitys saa ryhmän jäsenten luonteenpiirteet esiin. — Ennen kisaa otan vitsailijan roolin ja yritän saada muut rentoutumaan. Olen vanhin meistä ja vähän sellainen mamahahmo, Emilia Pulli sanoo. Ryhmä sijoittui kuudenneksi viime kesän SM-kisoissa. Nyt MM-kisojen show jazz -kategoriassa lappeenrantalaisilla on 18 vastustajaa. — Olemme iloisia jo siitä, että näemme kisakokemuksen. Kisainto on kova, Verna Puhakainen sanoo. Performing arts -maailmanmestaruuskilpailut pidetään Saksassa 27.—30.10. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/27/Lappeenrantalainen%20tanssiryhm%C3%A4%20kilpailee%20maailmanmestaruudesta%20Saksassa%20%E2%80%94%20%E2%80%9DKisainto%20on%20kova%E2%80%9D/2016121418647/4