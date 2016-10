Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta kaksi uutta professuuria Mikkeliin, investoinnin kokonaisarvo noin kaksi miljoonaa euroa Lappeenrannan teknillinen yliopisto suunnitelee kahta uutta professuuria Mikkelin yliopistokeskukseen. Toinen professuuri liittyy osuustoimintaan ja toinen pk-yritysten kasvuyrittäjyyteen ja kansainvälistymiseen. Suunnitelmiin kuuluvat professuurit tutkimusryhmineen. Investoinnin kokonaisarvo viidelle vuodelle on noin kaksi miljoonaa euroa. Yliopiston oma osuus summasta on noin miljoona euroa. Yritysrahoittajiin kuuluvat Etelä-Savon maakunnan osuuspankit 225 000 euron summalla ja Osuuskauppa Suur-Savo 100 000 eurolla. Tutkimusryhmien toimintaan on tarkoitus saada rahaa myös Mikkelin kaupungilta. Rahaa haetaan myös kansallisista ja kansainvälisistä tutkimusrahoista. Tutkimusryhmiä suunnitellaan osaksi yliopiston kauppatieteiden ja tuotantotalouden yksikköä. Tutkimusyhteistyötä Mikkelin yliopistokeskuskessa on tarkoitus tehdä Helsingin yliopiston kanssa. Molemmat professuurit täytetään viideksi vuodeksi. Haku tehtäviin on tarkoitus aloittaa tänä syksynä. Lue koko uutinen:

