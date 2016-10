Uutinen

Etelä-Saimaa: Kirja elää julkisuudesta — kirjailijan näkyminen missä tahansa lisää kiinnostusta ja kysyntää Syksy on kirjamessujen kuumaa aikaa. Helsingin kirjamessut alkavat tänään torstaina ja säteilevät myös Etelä-Karjalaan. — Aina kun kirjailija esiintyy julkisuudessa, se näkyy lainaustiskillä. Teosten kysyntä kasvaa riippumatta siitä, onko kirjailijaa haastateltu aamu-tv:ssä vai onko kirjasta luettu lehdestä, kirjastonhoitaja Mika Kähkönen Imatran pääkirjastosta kertoo. Antikvariaatti Suman yrittäjä Leena Saarinen on samoilla linjoilla. Ihmiset puhuvat kiinnostuksen kohteistaan, jotka voivat olla yllättäviäkin, kirjat kiertävät kädestä toiseen ja puskaradio kaiuttaa kehut suusta suuhun. Julkisuutta tulee väkisinkin. — Tapahtumat, myös muut kuin kirjamessut näkyvät. On kuultu kävijältä tai käyty itse paikalla. Kirjailijan näkeminen erilaisissa tilaisuuksissa saa yleensä kiinnostumaan hänestä, Saarinen toteaa. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

