Etelä-Saimaa: Kauppakatu 39:n baariperinteitä jatkaa nyt Bar Fiilis — alakerta pysyy tyhjänä Lappeenrannan keskustan perinteisessä ravintolapaikassa Kauppakatu 39:ssä toimii nyt Bar Fiilis. Se avautui katutasossa vajaat pari viikkoa sitten. Aiemmin paikassa toimi Happy days and nights, jolla oli baari katutasossa ja alakerrassa yökerho. Sen edeltäjä oli ravintola Wiltsu, ja paikka muistetaan myös Villimiehenä ja katutaso Drinkkibaarina. Happy days and nights lopetti kesällä kun sitä pyörittänyt yritys meni konkurssiin. Bar Fiiliksen avasi Goodsam Oy. Yhtiö aikoo pysyä katutasossa. — Alakertaan ei ole syytä lähteä seikkailemaan, Lappeenrannassa on niin haasteellinen ravintolatilanne, Marko Hatara Goodsamista sanoo. Hänen mukaansa Bar Fiiliksen käyttöön on kyllä tarkoitus ottaa keväällä takapihan terassi. Goodsam Oy:ssä samoja henkilöitä kuin Mobar Oy:ssä, jolla Lappeenrannassa useita ravintoloita, muun muassa Toteemi ja Pumpun pub, ja myös Lemillä Jehu. Lue koko uutinen:

