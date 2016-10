Uutinen

Etelä-Saimaa: Jälkivalkaisukattila räjähti Kaukaan tehtailla Lappeenrannassa — kukaan ei loukkaantunut UPM Kaukaan tehtailla Lappeenrannassa on räjähti jälkivalkaisukattila torstai-iltana. Pelastuslaitoksen ja Kaukaan tiedotteen mukaan henkilö- tai ympäristövahinkoja ei ole sattunut. Poikkeuksellisen räjähdyksen syy on toistaiseksi tuntematon. Kattila oli revennyt keskeltä kahtia. Hälytys tuli kello 20.43. Kattilan lähistöllä ei työskennellyt ketään, ja siitä oli tullut automaattihälytys valvomoon. Valvomo hälytti pelastuslaitoksen paikalle. Jälkikeitin on muutaman kymmenen kuution vetoinen. Sitä tarvitaan, kun purusta tehdään sellua. Päivystävä palomestari Pasi Korpela kuvaa räjähdystä poikkeukselliseksi, sillä kattilat tarkastetaan aina huolella. Vastaavia onnettomuuksia sattuu harvoin. Pelastuslaitos teki räjähdyspaikalla vaarallisten aineiden mittauksia, mutta pitoisuuksia ei löytynyt. Kaukaan tiedotteen mukaan vaurioitunut prosessin osa on erotettu ja jälkien siivous aloitetaan. Vahingon syytä selvitetään. Lue koko uutinen:

