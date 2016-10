Uutinen

Etelä-Saimaa: Hallitus esittää Hannu Rantalaista Etelä-Karjalan käräjäoikeuden päälliköksi Etelä-Karjalan käräjäoikeuden laamanniksi eli käräjäoikeuden päälliköksi esitetään Hannu Rantalaista. Hallitus esitti tänään torstaina Rantalaisen nimitystä. Esityksen mukaan Rantalainen nimitetään laamanniksi ensi vuoden alusta alkaen. Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä perjantaina. Rantalainen on Etelä-Karjalan käräjäoikeuden määräaikainen laamanni. Hän on toiminut myös osaston johtajana ja käräjätuomarina sekä viskaalina ja asessorina hovioikeudessa. Lisäksi Rantalainen on ollut tutkijana ulkoministeriössä. Etelä-Karjalan käräjäoikeuden päällikön virka tuli auki laamanni Ilkka Ryynäsen eläkkeelle siirtymisen takia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/27/Hallitus%20esitt%C3%A4%C3%A4%20Hannu%20Rantalaista%20Etel%C3%A4-Karjalan%20k%C3%A4r%C3%A4j%C3%A4oikeuden%20p%C3%A4%C3%A4llik%C3%B6ksi/20161546/4