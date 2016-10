Uutinen

Etelä-Saimaa: Dettmanille potkut Strasbourgista, Lassi Tuovi jatkaa uuden päävalmentajan kanssa Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann on saanut potkut ranskalaisseura SIG Strasbourgin päävalmentajan tehtävästä. Syynä on heikosti sujunut alkukausi. Dettmanin lappeenrantalainen aisapari Lassi Tuovi sen sijaan jatkaa seurassa, kertoo SIG Strasbourg kotisivuillaan. Tuovi joutuu nyt toista kertaa valmennusurallaan tilanteeseen, jossa hänen esimiehensä Dettmann irtisanotaan tehtävästään. Edellisen kerran sama tapahtui Turkin Besiktasissa, mutta silloinkin Tuovi pysyi seurassa Dettmanin lähdettyä. Dettmannin korvaa Vincent Collet, joka palkittiin viime keväänä Ranskan liigan vuoden valmentajana. Strasbourg on tällä hetkellä Ranskan Pro A:n viimeisellä sijalla. Joukkue on pelannut viisi ottelua ja hävinnyt niistä neljä. Joukkue on myös hävinnyt kaksi ensimmäistä peliään FIBA:n Mestarien Liigassa. SIG Strasbourgin uutinen valmentajavaihdoksesta on luettavissa alkuperäiskielellä seuran kotisivuilta. Lue koko uutinen:

