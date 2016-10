Uutinen

Etelä-Saimaa: Arvotalojen suojelu vasta tuloillaan Lappeenrannan asemakaavoissa Eikö Kinnusen talo olekaan suojelurakennus, on moni ihmetellyt Lappeenrannassa viime päivinä. Ei ole, eikä ole moni muukaan arvotalo Lappeenrannan keskustassa. Keskusta-alueen asemakaavat ovat valtaosin 1970-luvun alusta. Tuolloin ei annettu suojelumerkintää monille niistä taloista, joita nyt pidetään arvorakennuksina. Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kertoo, että asemakaavojen uudistaminen on aloitettu. Uudistamisen yhteydessä arvokkaat rakennukset saavat suojelumerkinnän. — Suojelunäkökulma on herännyt vasta 1980-luvun kuluessa, Pimiä toteaa. Lappeenrannan keskustassa tai sen tuntumassa kaavalla suojeltuja rakennuksia ovat muun muassa Snellmanin päiväkodin kortteli, Taipalsaarentien ja Liisankadun kulman niin sanottu Hietamiehen talo, sekä Lappeenrannan Energian entiset toimitalot ja niiden kainalossa oleva asemapäällikön talo. Pimiän mukaan suojelumerkinnän puuttuminen ei tarkoita sitä, että vanha talo voidaan purkaa, jos omistaja niin haluaa. Purkulupaprosessin yhteydessä arvioidaan aina, onko kyseisen paikan asemakaava ajanmukainen vai vanhentunut. Lisäksi rakennusvalvonta pyytää lausunnot muun muassa museolta. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

