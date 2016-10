Uutinen

Etelä-Saimaa: "Aivan ihana yllätys" — Yhdeksän Imatran veteraanitalon asukasta sai päivän kuningattarena Taustalla soi Olavi Virta laulamassa kappaletta Hiljaa yössä. Tarjolla on pientä naposteltavaa, kuohuviiniä ja limsaa. Yhdeksällä Imatran veteraanitalon asukkaalla on alkamassa päivä oman elämänsä kuningattarena. — Tämä on kohokohta, aivan ihana yllätys ja päivä, summasivat Irja Haltsonen ja Ritva Pettinen hemmottelupäivänsä sisältöä. Ohjelmassa oli meikkauksen ja yhdessäolon lisäksi kuljetus Saimaan ammattikorkeakoululle, missä kuningattaret kahvitettiin ja kuvattiin valokuvastudiolla. Päivän järjesti yhteistyökumppaneidensa kanssa imatralainen IntoPajat, joka luotsaa paikallisille työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella oleville nuorille hanketta, jonka tavoitteena on tarjota vanhustyöstä kiinnostuneille nuorille mahdollisuus tutustua vanhusten parissa tehtävään työhön sekä auttaa heitä alan koulutukseen tai työhön hakeutumisessa. — Toivomme, että mahdollisimman moni vanhustyöstä kiinnostunut kuulisi hankkeestamme, sillä pystyisimme ottamaan lisää nuoria mukaan työhön, hankkeen projektipäällikkö Kirsi Kärkäs-Vaittinen kertoo. Nuoret kiertävät joka viikko neljässä eri asumisyksikössä järjestämässä erilaista toimintaa työvalmentajan johdolla. He muun muassa pelaavat pelejä, ohjaavat jumppia ja laulavat vanhusten kanssa. Nuoret tulevat mukaan toimintaan TE-toimiston tai työpajojen kautta. Lisää aiheesta perjantain Etelä-Saimaassa. Lue koko uutinen:

