Uutinen

Etelä-Saimaa: Syysmarkkinat avautuvat Lappeenrannassa huomisaamuna Lappeenrannan kauppatorilla järjestetään perinteiset syysmarkkinat järjestetään torstaina 27. ja perjantaina 28. lokakuuta. Markkinoille on tulossa yli sata kauppiasta. Myytävänä on ruokapuolta, vaatteita, taloustavaraa ja kotiin vaikka mattoja. Lounasruuaksi on tarjolla vaihtoehtoja on hernekeitosta kevätkääryleisiin. Myyntipöydät avautuvat molempina päivinä aamuseitsemältä. Torstaina myyntiaika päättyy kello 18 ja perjantaina kello 18. Lue koko uutinen:

