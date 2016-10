Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomen kokkimaajoukkueelle hopeaa — joukkueessa oli mukana imatralaislähtöinen Emeliina Papinniemi Suomen kokkimaajoukkue sai hopeaa kokkiolympialaisissa Saksan Erfurtissa. Kokonaiskilpailun hopeasijan täydensi kilpailun lämpimän keittiön sarjan voitto. Suomi oli myös toiseksi paras Culinary art -sarjan kokonaiskilpailussa. Suomi paransi sijoitustaan edellisistä olympialaisista ja oli nyt pohjoismaiden paras joukkue. Voiton kisoissa vei Singapre ja kolmanneksi tuli Sveitsi. Imatralaislähtöinen Emeliina Papinniemi oli mukana hopeajoukkueessa. Hän työskentelee nykyisin Turussa. Kaikkiaan 12 kokista koostuva joukkue haki pohjaa suoritukseen myös Imatralta. Joukkue treenasi viime huhtikuussa ammattiopisto Sammon tiloissa ja valmisti kolmen ruokalajin illallisen. Joukkueenjohtaja Tapio Laine on hyvin tyytyväinen suoritukseen — Meillä on äärimmäisen hyvä ja vahva joukkue, joka puhaltaa yhteen hiileen. Olemme tehneet historiaa ja tuoneet Suomea tunnetuksi hyvistä raaka-aineista sekä joukkuetyöskentelystä, Laine kirjoittaa tiedotteessa. Kaikkiaan kokkiolympialaisiin osallistui noin 2 000 kokkia noin 50 maasta. The Culinary Olympics järjestetään neljän vuoden välein. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/26/Suomen%20kokkimaajoukkueelle%20hopeaa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89joukkueessa%20oli%20mukana%20imatralaisl%C3%A4ht%C3%B6inen%20Emeliina%20Papinniemi/2016521419222/4