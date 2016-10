Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipaleen ja Etelä-Karjalan osuuspankit yhdistymässä ensi kesänä Savitaipaleen Osuuspankki suunnittelee yhdistymistä Etelä-Karjalan Osuuspankkiin (EKOP). Tavoitteena on turvata asiakkaille asiantunteva ja tehokas asiakaspalvelu muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Kummankin pankin hallitukset ovat yksimielisesti yhdistymisen kannalla. Lopullinen päätös tehdään pankkien edustajistoissa tammikuussa 2017. Mikäli suunnitelma hyväksytään, uusi pankki aloittaisi 1.8.2017. Yhdistymisestä kerrottiin Etelä-Karjalan Osuuspankin edustajiston jäsenille keskiviikkoiltana, kun edustajistolla oli kokous. Yhdistymistä on valmisteltu pankkien hallituksissa viime keväästä lähtien. Savitaipaleen osuuspankin toimitusjohtaja Leo-Petteri Nevalainen sanoo, että pankin taloudellinen asema on hyvä. Pienen pankin tulevaisuuden haasteet ovat kuitenkin kovat, ja niihin on helpompi vastata osana suurempaa. Jos yhdistyminen EKOP:n kanssa toteutuu, konttori ja pankkipalvelut säilyvät Savitaipaleella myös jatkossa. Savitaipaleen Osuuspankin omistaja-asiakkaat siirtyvät Etelä-Karjalan Osuuspankin jäseniksi ja säilyttävät heille kuuluvat oikeudet. Asiakassuhteet jatkuvat entisellään. Savitaipaleen henkilöstö, yhdeksän työntekijää, siirtyisi uuden pankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Savitaipaleella säilyisivät laajat paikalliset päätöksentekovaltuudet. EKOP on Etelä-Karjalan suurin osuuspankki. Lappeenrannan pääkonttorin lisäksi sillä on konttorit Imatrankoskella, Joutsenossa ja Ruokolahdella. Jos yhdistyminen Savitaipaleen kanssa toteutuu, maakuntaan jäävät EKOP:n lisäksi itsenäisinä pankkeina Lemin, Luumäen, Simpeleen ja Parikkalan osuuspankit. Kaikki maakunnan osuuspankit ovat OP-ryhmän jäseniä. Lue koko uutinen:

