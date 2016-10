Uutinen

Etelä-Saimaa: Sampo esittelee opetustaan yhdeksäsluokkalaisille Saimaan ammattiopisto Sampo kutsuu peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset tutustumaan koulutukseensa. Eri alojen koulutuksia esitellään marraskuussa neljänä teemapäivänä, joista kaksi on Lappeenrannassa, kaksi Imatralla. Nuoret voivat valita haluamansa alat, joihin tutustuvat. Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan teemapäivä on Lappeenrannassa 1. marraskuuta ja Imatralla 22. marraskuuta.. Tekniikan teemapäivä on Lappeenrannassa 3. marraskuuta ja Imatralla 24.marraskuuta. Oppaina teemapäivissä ovat ammattiopiston opiskelija-tuutorit, jotka kierrättävät koululaisia eri koulutusaloilla. Teemapäivinä on esillä myös muun muassa . kansainvälisyystoiminta, erilaiset opintopolut ja oppisopimuskoulutus. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/26/Sampo%20esittelee%20opetustaan%20yhdeks%C3%A4sluokkalaisille/2016121418064/4