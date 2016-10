Uutinen

Etelä-Saimaa: Pien-Saimaan Syrjäpohjanlahdesta on poistunut tänä syksynä yli 15 000 kiloa särkikalaa Hoitokalastus on onnistunut tänä syksynä erinomaisesti Pien-Saimaalla Taipalsaarella. Maaveden Syrjäpohjanlahdesta on vedetty nuotalla yli 15 000 kiloa pientä särkeä ja reilusti alamittaista lahnaa. Kuusamolainen hoitokalastaja Veikko Nevala on vetänyt nuottaa kahteen otteeseen lokakuun aikana. Kuun alussa kalaa nousi yli 11 000 kiloa ja viime päivinä yli neljä tuhatta kiloa. Tiistain saalis oli 700—800 kiloa. Kirkonkylän itäpuolella sijaitseva Mankaselän Syrjäpohjanlahti on ollut hoitokalastajan unelmapaikka. Siellä on Maaveden syvin kohta, jonne pikkukalat vaeltavat joukolla syksyisin. Tiiviistä parvesta on helppo nuotata. Apaja osoitti tiistaina ehtymisen merkkejä. Nevala kertoo, että nuottaan tarttuneet kalat olivat selvästi suurempia kuin maanantaina nuotatut. Nevala korostaa, että hoitokalastus on tasapainoilua. Jos särkikanta kalastetaan liian pieneksi, lahnat pääsevät vallalle. Ne tonkivat pohjaa ehtimiseen, ja vesi pysyy sameana. Nuottaan tulleet ahvenet, hauet ja kuhat päästetään takaisin. Kalat hävitetään kompostoimalla. Ne maatuvat nopeasti. Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue teettää hoitokalastusta ja vesistön kunnostusta Säästöpankkisäätiön tuella. Säätiö on myöntänyt yli sadan tuhannen euron apurahan vuosille 2015—2017. Lue koko uutinen:

