Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannassa kuvattu kauhuelokuva pääsi kansainvälisille festivaaleille Lappeenrantalaisen Tuomas Anttosen indie-elokuva Käärme syö omaa häntäänsä on hyväksytty lyhytelokuvien sarjaan elokuvafestivaaleille Seattleen lokakuussa ja Roomaan marraskuussa. Se on palkittu kunniamaininnalla Los Angeles Underground Film Forumissa. Tuomas Anttonen on kotoisin Joutsenosta ja asuu Lappeenrannassa, missä myös hänen elokuvansa on kuvattu. Kuvauspaikkoja oli Valtakadulla, Tyysterniemessä ja Kanavansuulla. Tarinan päähenkilö on väkivaltakierteeseen ajautunut ammattirikollinen, jolla ei ole pakopaikkaa. Musiikin on säveltänyt Tero Anttonen. Käärme syö omaa häntäänsä on Tuomas Anttosen ensimmäinen ohjaustyö. Tavoitteena on viedä elokuvaa vielä useille undergroundelokuvien festivaaleille pääasiassa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Lue koko uutinen:

