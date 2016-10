Uutinen

Etelä-Saimaa: Kinnusen talosta vyöryy kommentteja Lappeenrannan Kinnusen taloa koskeva uutinen on tuottanut vyöryn kommentteja Etelä-Saimaan verkkoon ja sosiaaliseen mediaan. Kommenteissa kauhistutaan omistajien halua rakentaa talon paikalle uudisrakennus, mutta myös ymmärretään omistajia. — Ei voi olla totta, parahtaa nimikerkki Elkää purkako Etelä-Saimaan verkkokeskustelussa. — Millaista ahneutta ja kauneudentajun puutetta voikaan olla! Myös historian taju on kateissa, toteaa nimimerkki Kaupungin kaunein rakennus. Kupla ilmoittautuu ensimmäisen osoittamaan mieltään, jos Kinnusen talo tosissaan puretaan ja tilalle ”tulee ruma valkoinen lasilaatikko”: nyt joku roti! — Hyvä se on muiden huudella, kun omistaja haluaa purkaa oman talonsa, huomauttaa Matti ja kysyy, maksavatko vastustajan vanhan rakennuksen remontin. Myös nimimerkki Tsemppiä katsoo, että omistajat saavat itse päättää mitä omaisuudelleen tekevät. Puolesta ja vastaan lainehtii myös Kinnusen taloa koskeva keskustelu Facebookin Lappeenranta-ryhmässä. Siellä ihmetellään myös, eikö talolla olelaan suojelumerkintää. Etelä-Saimaan tämän päivän uutisessa kerrotaan, että Kinnusen talon purkamista haluaa suurin osa kiinteistön omistavasta perikunnasta. Purkamista vaatii myös naapuritontin omistaja, jonka mielestä Kinnusen talo on homeinen mökki. Lappeenrannan kaupunki ratkaisee rakennuksen suojelun alueen asemakaavan muutoksessa. Lue koko uutinen:

