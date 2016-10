Uutinen

Etelä-Saimaa: Kinnusen talon purkuhalut nousivat pintaan — kaupunki haluaisi suojella Lappeenrannan keskustan ehkä omaleimaisimmasta talosta, Valtakadun ja Snellmaninkadun kulman Kinnusen talosta on sukeutumassa suojelukiista. Talon omistajat ja naapuritonttien haltijat vaativat, ettei kaupunki suunnitelmiensa mukaan suojelisi taloa. Talo pitäisi purkaa, jotta Oksasenkadun ja Valtakadun väliseen kortteliin saisi mahdollisimman paljon rakennusoikeutta. Kinnusen talon omistajista suurin osa mieluiten purkaisi rakennuksen. Purkamista vaatii myös ainakin naapuritontin omistaja, joka katsoo rakennuksen mahdollisen suojelun estävän korttelin kehittämisen. Kinnusen talon perikuntaan kuuluvan Erkki Kinnusen poika Seppo Kinnunen vahvistaa, että tavoitteena olisi saada rakentaa uusi rakennus nykyisen paikalle. Talo on huonokuntoinen, ja korjattavaa on Kinnusen mukaan paljon. Heikki Kinnusen perikuntaan kuuluva Jaana Kinnunen taas kertoo edustavansa vähemmistöä, jonka mielestä talo pitäisi suojella. — Se on kaikille lappeenrantalaisille tuttu, rakas talo. Eikös se ole äänestetty kaupungin kauneimmaksi rakennukseksi? Naapuritontin, Snellmaninkatu 10:n, kiinteistönomistajan Ilpo Niemen mukaan suojelumerkintä pysähdyttäisi naapurustonkin rakentamishankkeet. — Jos tuo homeinen mökki jää tuohon pystyyn lahoamaan, niin se sotkee koko korttelin kehittämisen. Ei kukaan mitään lättänöitä rupea rakentamaan. Rakentaminen lähtisi heti liikkeelle, jos kaupunki ei vaatisi suojelua. Niemi tavoittelee omalle tontilleen korkeaa kerroslukua. Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä selvittää, että Kinnusen taloa ei ole suojeltu vuodelta 1972 olevassa, vanhentuneessa asemakaavassa. Kaupungin näkökulmasta Kinnusen talo on suojelurakennus. — Tekeillä olevassa korttelisuunnitelmassa on kuitenkin tarkoitus selvittää sekä suojelu- että purkuvaihtoehto. Kyseessä on arvokas kauppiastalo, eikä missään nimessä voi lähteä siitä, että se olisi purettava rakennus, vaikka suunnitelmia tehdäänkin avoimin mielin, sanoo Pimiä. Suunnitelmassa selvitetään myös mahdollisuutta lisätä Kinnusen talon tontille lisärakennusoikeutta talon taakse. Etelä-Karjalan museon rakennustutkijan Laura Hesson mukaan Kinnusen talo on rakennuskulttuurin ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä rakennus ja ehdottomasti suojelun arvoinen. — Se on omaleimainen tunnistettava rakennus. Ei tämmöistä ole keskustassa toista. Kaupunkilaiset ovat ottaneet sen omakseen. Siihen on tykästytty. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

