Etelä-Saimaa: Katsastuskilpailu kovenee Imatralla — Katsastus Kinnunen osti Vuoksenniskan Nesteen Katsastus Kinnunen on ostanut Vuoksenniskan entisen Nesteen huoltoaseman. Yhtiö aloittaa tiloissa katsastustoiminnan vuodenvaihteen tienoilla, kertoo yrittäjä Ilkka Kinnunen. Katsastusaseman lisäksi tiloihin suunnitellaan huoltoasematoimintaa kahvilapalveluineen. — Bensamittarit ovat valmiina, joten todennäköisesti huoltoasematoimintaa tiloihin tulee. Kahvilayrittäjä on parhaillaan haussa, samoin toiseen korjaushalliin etsitään yrittäjää. Tiloissa vuokralla toimiva Autosähkö Joppe jatkaa Kinnusen mukaan toimintaansa entiseen malliin. — Tämä tilanne tuli yllättäen eteen ja päätin tarttua siihen, Kinnunen toteaa. Hän pitää paikkaa liikenteellisesti erinomaisena katsastus- ja huoltoasematoiminnoille. Entinen huoltoasematila ei myöskään vaadi suuria remontteja. Katsastus Kinnunen on haminalainen perheyritys. Yhtiö on viime vuosina laajentunut Etelä-Karjalaan. Tällä hetkellä Kinnusella on katsastusasemat Haminassa, Kotkassa, Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Taavetissa. Vuoksenniskan Nesteen toiminta päättyi viime joulun kynnyksellä, kun toiminnasta vastannut Vuoksenniskan keidas-osakeyhtiö meni konkurssiin. Vuoksenniskan keidas pyöritti myös Rajapatsaan Nestettä. Rajapatsaasta ei ole tehty kauppoja, mutta konkurssipesää hoitava asianajaja Jussi Luukko kertoo, että mahdollinen ostajakandidaatti hankki parhaillaan rahoitusta kiinteistön ostamiseksi. — Jos kauppoja ei synny, siirtyy kiinteistö ulosottoviraston myytäväksi, Luukko kertoo. Lue koko uutinen:

