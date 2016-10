Uutinen

Etelä-Saimaa: Joni Nikko SaiPan hyökkäykseen Hyökkääjä Joni Nikko on solminut loppukauden sekä seuraavat kaksi kautta kattavan sopimuksen SaiPan kanssa. Alkukauden hän pelasi KalPassa. Nikko on vaasalaislähtöinen hyökkääjä, joka aloitti liigauransa Lukossa, josta siirtyi KalPaan kaudelle 2015—2016. Nikko, 22, on pelannut Liigassa 112 ottelua tehopistein 22+17=39. Parhaalla kaudellaaan (2013-2014) hän saalisti Lukossa 44 ottelussa tehopisteet 10+9=19. Nikko on edustanut Suomea ikäkausimaajoukkueissa ja huipensi juniorivuotensa 20-vuotiaiden MM-kultaan vuonna 2014. Nikko ei ole edustuskelpoinen SaiPan Champions Hockey Leaguen jatkopeleissä edustettuaan aiemmin tällä kaudella KalPaa samassa kilpailussa. Nikko on isokokoinen (188 senttiä/90 kiloa) laitahyökkääjä. Nikko liittyy joukkueen mukaan keskiviikkona. Lue koko uutinen:

