Uutinen

Etelä-Saimaa: Jätemateriaalia hyödyntävä komposiittilaitos käynnistyy alkuvuonna Kukkuroinmäessä, henkilöstön rekrytointi on käynnissä Lappeenrannan Kukkuroinmäkeen tulee teollisuuslaitos, jossa valmistetaan komposiittituotteita jätemateriaaleista. Lappeenrantalaisen Wimao-osakeyhtiön rakentaman laitoksen on määrä olla toimintakunnossa helmi-maaliskuussa 2017. — Kokonaisinvestointi on muutaman vuoden aikajänteellä 1,5—2 miljoonaa euroa. Sillä saadaan laitos pystyyn ja käyntiin, kertoo Wimaon toimitusjohtaja Ville Immonen. Julkista rahaa laitoshankkeeseen on saatu ELY-keskukselta ja EU:n ympäristörahoitusohjelmasta. Immonen ei yksilöi summia. Lappeenrannan kaupunki tekee oman rahoituspäätöksensä lähiaikoina. Laitos työllistää ensi vaiheessa Immosen mukaan alle kymmenen henkilöä. — Myynnin ja projektinjohdon rekrytointi on käynnissä. Tuotantoon tarvitaan alussa vain yhden vuoron verran väkeä eli 2—3 henkilöä. Toimiessaan täydellä kapasiteetilla pystyy komposiittilaitos tekemään vuodessa uusia tuotteita 3 000 tonnista erilaisia jätemateriaaleja. Raaka-aineen päätoimittaja on Etelä-Karjalan jätehuolto, jonka vuokralaisena Wimao toimii Kukkuroinmäen hallissa. Materiaalia toimittaa myös Intopajat ja Työn vuoksi -yhdistysten Imatralla loppuvuonna käynnistyvä poistotekstiilipaja. — Raaka-aineen saatavuus ei tule olemaan ongelma. Kierrätysmateriaalia riittää. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/26/J%C3%A4temateriaalia%20hy%C3%B6dynt%C3%A4v%C3%A4%20komposiittilaitos%20k%C3%A4ynnistyy%20alkuvuonna%20Kukkuroinm%C3%A4ess%C3%A4%2C%20henkil%C3%B6st%C3%B6n%20rekrytointi%20on%20k%C3%A4ynniss%C3%A4/2016521416649/4