Etelä-Saimaa: SaiPalla viimeinen kotipeli ennen maajoukkuetaukoa, sputnikit ovat nousukunnossa SaiPa jatkaa liigataivaltaan tiistaina Kisapuistossa Oulun Kärppiä vastaan. Sputnikit ovat saaneet viimeisen parin viikon aikana peliään uomiin ja voittaneet neljästä edellisestä liigaottelusta kolme. Jos mukaan lasketaan myös Mestarien liigan eli CHL:n pudotuspelien ensimmäisen kierroksen voitto Tapparasta, niin SaiPa on saalistanut viimeisestä viidestä ottelusta neljä voittoa. Viime vuosien kestomenestyjä Oulun Kärpät on hakenut itseään uuden valmentajansa Kai Suikkasen alaisuudessa. Ennen illan ottelua Kärpät on sarjataulukossa vain pisteen SaiPan edellä 12:ntena. Ennen ottelua SaiPan hyökkääjä Kim Strömberg palkitaan 300 liigaottelun johdosta. Ottelumäärä tulee täyteen Kärppiä vastaan. Jokereiden kasvatti on pelannut urallaan liigassa Jokereiden lisäksi Tapparassa ja SaiPassa, joissa hän on kerännyt yhteensä tehopisteet 38+59=97. Kauden maalitilinsä Strömberg aukaisi lauantaina Kouvolassa. Hän viimeisteli varsinaisen peliajan päätösminuutilla ratkaisumaalin SaiPan 3—2-voittoon päättyneessä ottelussa KooKoota vastaan. Kärpät-ottelu on SaiPan viimeinen kotipeli ennen tämän viikon jälkeen alkavaa puolentoista viikon maajoukkuetaukoa. Lue koko uutinen:

