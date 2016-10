Uutinen

Etelä-Saimaa: Räteistä ja lumpuista saa lappeenrantalaisissa vaatekaupoissa rahanarvoisia etukuponkeja Vaatekaupoista H&M sekä Kappahl ottavat vastaan huonokuntoisia ja jopa rikkinäisiä vanhoja vaatteita ja antavat niistä kierrättäjälle pienen korvauksen. Myös Suomen Lindex ilmoitti syyskuussa, että se alkaa ottaa vastaan vanhoja tekstiilejä. H&M:ssä saa yhdestä muovikassillisesta kierrätysvaatteita 15 prosentin alennuskupongin. Pusseja voi tuoda samaan aikaan useammankin, mutta kerralla alennuskuponkeja saa korkeintaan kahdesta pussista. Kierrätettäväksi kelpaavat vaatteet ja kodintekstiilit. Kappahliin pusseja voi tuoda kerralla kuinka monta tahansa, ja niistä jokaisesta saa viiden euron etusetelin, jonka voi käyttää yli 30 euron ostokseen. Kierrättää voi vaatteita, kodintekstiilejä, kenkiä ja asusteita. — Meille kelpaavat myös hyvinkin risat vaatteet, sillä niitä kierrätetään ja hyödynnetään monin tavoin. Itse ainakin pähkäilin aikaisemmin, mihin viedä käyttökelvottomat vaatteet, koska niitä ei keräyspisteiden laatikoihin saa laittaa, Lappeenrannan Kappahlin myymäläpäällikkö Kirsi Visto sanoo. Suomalainen kuluttaja heittää vuosittain roskiin kahdeksan kiloa vaatteita ja yhteensä tekstiilejä on päätynyt jätteeksi kaatopaikoille noin 55 miljoonaa kiloa. Suuri osa niistä on aiemmin haudattu kaatopaikoille, mutta jatkossa vaatelumppu poltetaan energiaksi. Tämän vuoden alusta vanhoja vaatteita ei ole saanut laittaa sekajätteeseen, mutta uutta säädöstä on pidetty haavoittuvana, koska huonokuntoisille tekstiileille ei ole ollut kunnollista kierrätyskanavaa. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

