Etelä-Saimaa: Omat mestarit orkesterin solisteina — konserttia maustavat lakkautuspuheet Lappeenrannan kaupunginorkesteri konsertoi Kehruuhuoneella torstaina. Espanjalainen ilta -konsertissa soi nimen mukaisesti säveliä espanjalaisella teemalla. Kaupunginorkesteria johtaa, ja sen solistina soittaa konserttimestari Matti Koponen. Konsertin toisena solistina soittaa orkesterin toinen konserttimestari Linnea Hurttia. Espanjalaisen illan ohjelmassa on Pablo de Sarasten Navarra kahdelle viululle ja orkesterille, Joaqin Turinan Härkätaistelijan rukous, Georg Philip Telemannin Don Quijote-sarja ja Maurice Ravelin Kappale Habaneran tapaan sekä Sarasaten Andalusialainen romanssi orkesterille. Orkesterin tiedotteen mukaan musiikki sisältää ”erilaisia karaktereja intohimoisuudesta hetken tuokiokuviin”. Intohimoja löytyy myös orkesteriin liittyvistä ulkomusiikillisista seikoista. Lappeenranta käy parhaillaan arvokeskustelua palveluista, ja kaupunginorkesterin lakkautus on noussut puheisiin puoli vuotta ennen kuntavaaleja. Keskustelulle on toistaiseksi ollut ominaista, että vain kulttuurilaitosten tukijat ja perussuomalaiset kaupunginvaltuutetut käyttävät puheenvuoroja omalla nimellään. Kulttuurin alasajajat keskittyvät kommentoimaan nimettöminä tai nimimerkin suojista. Lue kaupunginorkesterin lakkautuksen tuomista mahdollisista säästöistä tiistain painetusta Etelä-Saimaasta Lappeenrannan kaupunginorkesterin konsertti Espanjalainen ilta Kehruuhuoneella 27.10 kello 19. Konsertin johtaa orkesterin konserttimestari Matti Koponen. Lue koko uutinen:

