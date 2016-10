Uutinen

Etelä-Saimaa: Miten Lappeenrannan kaupunkiliikenne saadaan sujuvammaksi? Ota kantaa! Vihreät aallot toimiviksi liikennevaloissa. Parkkimittareihin maksuton pikapysäköintiaika, esimerkiksi 15—30 minuuttia. Julkinen liikenne ilmaiseksi. Liikenneympyrä myös Kauppakadun ja Kirkkokadun risteykseen, koska Mutkakadun suunnasta tulevat vasemmalle kääntyvät tukkivat risteyksen. Muun muassa nämä ideat ovat toistaiseksi kymmenen kärjessä verkkokampanjassa, jossa Lappeenrannan kaupunki etsii eväitä kaupunkiliikenteen sujuvoittamiseen. Asukkaat ja muutkin Lappeenrannassa liikkujat voivat ottaa keinoihin kantaa. Valittavana on aina kaksi keinoa, joista pitää ruksata parempi. Vastaajat voivat esittää myös omia ideoitaan. Vastaavan osallistavan verkkokampanjan on aloittanut myös Imatran kaupunki omilla verkkosivuillaan. Yhteistyökumppaneina kaupungeilla ovat Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Tiedotteen mukaan oppilaitokset tutkivat kaupunkien kanssa eteläkarjalaisen kokeiluekosysteemin synnyttämistä, ja kaupunkien verkkosivuilla avautunut osallistumiskampanja on ensimmäinen tutkimukseen liittyvä, julkinen ja kaikille avoin kokeilu. — Lappeenrannassa keskikaupungin liikenteestä on viime aikoina keskusteltu paljon lukuisten meneillään olevien rakennushankkeiden takia. Asukkaiden esittämiä ideoita sovelletaan liikennejärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa, Lappeenrannan teknisen toimen vs. johtaja Pasi Leimi kertoo tiedotteessa. Leimi toivoo ihmisten innostuvan uuteen tapaan arvioida liikkumista. Lappeenrannan kysely löytyy täältä ja Imatran kysely täältä. Lue koko uutinen:

