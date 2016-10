Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolmas neljännes heikensi Stora Enson tulosta Metsäyhtiö Stora Enson liiketulos laski vuoden kolmannella neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Liikevaihto laski 4,3 prosenttia noin 2,4 miljardiin euroon. Yhtiö teki kolmannella neljänneksellä liiketulosta 219 miljoonan euron verran. Viime vuoden vastaavana ajankohtana tulos oli 246 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan osasyynä tulokseen oli Kiinan Beihain kartonkikoneen negatiivinen vaikutus, joka heikensi tulosta 35 miljoonalla eurolla. Yhtiön pörssitiedotteen mukaan lasku johtuu heikentyneestä paperiliiketoiminnasta. Paperista putsattuna tulos sitävastoin kasvoi 1,8 prosenttia. Kasvun tausta on Varkauden kraftlaineritehtaan ja Kiinan Beihain kuluttajapakkauskartonkitehtaan ylösajojen ansiota. Beihain tehtaan ylösajo on edennyt suunniteltua nopeammin ja ensimmäiset kartongin testiajot on suoritettu. Tehtaan arvioidaan saavuttavan täyden tuotannon 18—24 kuukauden sisällä toukokuusta 2016 tapahtuneesta käynnistyksestä. Varkauden kraftlaineritehtaan odotetaan puolestaan saavuttavan täyden tuotannon vuoden 2017 toisen vuosipuoliskon aikana. Varkauden puisten rakennuskomponenttien tuotantolinja on käyttöönottovaiheessa ja linjan odotetaan pääsevän täyteen tuotantoon vuoden 2018 puolivälissä. Yhtiön loppuvuoden näkymät ovat utuiset. Viimeisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan korkeampi, tai alhaisempi, kuin vuoden 2016 kolmannen neljänneksen. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan pysyvän samalla tasolla, tai laskevan hieman kolmannen neljänneksen 219 miljoonasta eurosta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/25/Kolmas%20nelj%C3%A4nnes%20heikensi%20Stora%20Enson%20tulosta/2016521414472/4