Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupunki putsaa pyöräteitä ja hiekottaa Kisapuiston Lappeenrannan kaupungin aurauskalusto on lähtenyt tänään liikkeelle. Vaikeimpia paikkoja on hiekoitettu, ja iltapäivällä aurauskalusto lähti puhdistamaan pitkiä pyöräteitä. Kaupungin vastaava tiemestari Matti Himmi sanoo, että illan SaiPan peliä varten myös Kisapuisto hiekoitetaan todennäköisesti sekä ennen peliä että sen jälkeen. Himmin mukaan lunta ei ole tullut paljon, mutta ongelmana on se, että monet ovat liikkeellä kesärenkailla. Hän uskoo, että ajoväylien kunnossapito hoidetaan lähipäivinä hiekoituksella, eikä aurausta tarvita. Tämä johtuu siitä, että lumet sulanevat pois viimeistään perjantaina, jolloin on luvassa lämpöä ja vesisateita. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/25/Kaupunki%20putsaa%20py%C3%B6r%C3%A4teit%C3%A4%20ja%20hiekottaa%20Kisapuiston/2016121415751/4