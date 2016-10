Uutinen

Etelä-Saimaa: Itärajan valvontaan miljoona-aukko Keskustelu Niiralan ja Imatran rajanylityspaikkojen aukioloaikojen rajoittamisesta on päättynyt Rajavartiolaitoksessa. — Sopeuttamistarve ja itärajan valvonnan tehostamistarve ovat kuitenkin ennallaan, toteaa Rajavartiolaitoksen suunnitteluosaston päällikkö, everstiluutnantti Jaakko Hamunen. Etelä-Karjalassa vieraillut sisäministeri Paula Risikko (kok.) kertoi lauantaina päätöksestään pitää Niiralan ja Imatran ylityspaikat avoinna ympäri vuorokauden. Rajavartiolaitoksen toimintamenojen sopeuttamistarve on noin 15 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä Supistukset eivät kohdistu laitoksen investointibudjettiin, jolla rahoitetaan suurimpia hankintoja. Toukokuussa valmistuneen sisäisen turvallisuuden selonteossa hallitus on sitoutunut tehostamaan itärajan valvontaa 160 henkilötyövuodella. — Selonteon mukaan Rajavartiolaitos palauttaisi omin toimenpitein 100 rajavartijan työpanoksen rajanylityspaikoilta itärajan valvontaan. Rajanylityspaikkojen yöllisen aukiolon rajoittamisella olisi saatu tähän noin 20 henkilötyövuoden vaikutus. Nyt täytyy etsiä muita keinoja Muut toimet säästöjen puristamiseksi ovat Hamusen mukaan jo mietinnässä. Rajavartiolaitos on omilla päätöksillään ryhtynyt jo viime vuodesta lähtien siirtämään henkilöstöään maastorajalle. Vuositasolla siirtojen määräksi on suunniteltu runsas 20 henkilötyövuotta. Kahden ylityspaikan aukiolon supistaminen olisi vapauttanut resurssia maastorajalle täysimääräisesti vuodesta 2018 lähtien. Seuraavan kerran Rajavartiolaitoksen rahoituksen raamit tulevat tarkasteluun hallituksen kehysriihessä ensi vuoden maalikuussa. Rajavartijan peruskurssi Raja-ja merivartiokoulussa alkaa tammikuussa suunnitellulla 60 opiskelijan vahvuudella. Seuraavien kurssien vahvuus määräytyy Hamusen mukaan laitoksen tulevasta rahoituskehyksestä. Lue koko uutinen:

