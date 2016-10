Uutinen

Etelä-Saimaa: Ismo Pöllänen: ”Imatran YH-Rakennuttajan henkilöstö on osaavaa ja tunnollista” Imatran kaupunginvaltuuston kokouksessa kuultiin maanantai-iltana pitkä ja perusteellinen puheenvuoro Imatran YH-Rakennuttajan maineen palauttamiseksi ja sen roolin kirkastamiseksi. Asialla oli kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Ismo Pöllänen, joka toimii myös Imatran YH-Rakennuttajan hallituksen puheenjohtajana. Puheenvuoro oli vastaus muun muassa hyvinvointilautakunnan vaatimukseen koulujen uudesta kuntokartoituksesta, joka teetettäisiin ulkopuolisella asiantuntijataholla, kuten vaikkapa Työterveyslaitoksella. Nyt näistä tutkimuksista on vastannut Imatran YH-Rakennuttaja. Pöllänen viittasi myös muun muassa sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun, jossa yhtiö on saanut paljon rapaa niskaansa. YH-Rakennuttajan asiantuntemus on esimerkiksi kyseenalaistettu, kun käyttökelpoiseksi arvioidut Virasojan koulun Havurinteen väistötilat ovatkin osoittautuneet käyttökelvottomiksi, tai kun Teatteri Imatran kustannusarvio noussut alkuperäisestä. Pöllänen muistuttaa teatterin hinnan paisuneen, koska tilaohjelmakin paisui alkuperäisestä. Havurinteen hän korosti olevan alun perinkin tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön. Pöllänen muistuttaa, että kyse on Imatran kaupungin sataprosenttisesti omistamasta tytäryhtiöstä, jota sitovat kunnan hallintosäännön ja konserniohjeiden lisäksi yhtiö- ja muun muassa kirjanpitolaki. — En ymmärrä miksi yhtiö tekisi puutteellisia arvioita rakennusten kunnosta. Meillä on varsin ikääntyneitä kouluja, joissa on paljon korjausvelkaa. Se johtaa väistämättä ongelmiin. Pölläsen kokee velvollisuudekseen ampua alas virheellisiä mielikuvia ja vääriä tietoja. Hän korostaa Imatran YH-Rakennuttajan toteuttavan saamiaan toimeksiantoja: mitään agendaa yhtiöllä ei ole. — Toivon, että puheenvuoroni palauttaa luottamuksen Imatran YH-Rakennuttajaan ja sen osaavaan ja tunnolliseen henkilökuntaan, päätti Pöllänen puheenvuoronsa. Valtuustossa YH-rakennuttajan roolista ei tämän jälkeen enää puhuttu. Esitys kolmen koulukeskuksen mallista hyväksyttiin. Tämä johtaa aikanaan viiden lähikoulun ja usean päiväkodin sulkemiseen. Lue koko uutinen:

