Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralla ensilumi kaivetaan varastosta — ladun teko alkoi Ukonniemessä Imatran Ukonniemessä alkoi maanantaina ensilumen ladun teko. Lumi kaivetaan säilölumivarastosta. Ukonniemen hiihtokauden virallinen avauspäivä on ensi lauantaina. Ladun teko etenee kuitenkin sen verran rivakasti, että ensimmäiset hiihtäjät baanalla nähtäneen jo aiemmin viikolla, liikuntapaikkamestari Urpo Tiainen Imatran Kiinteistö- ja aluepalvelut Oy:stä kertoo. — Ei heitä sieltä ruveta pois ajamaan. Hiihtäjiltä vain eristetään ne paikat, joissa työkoneet liikkuvat, Tiainen toteaa. Materiaali latuun otetaan Ukonniemen säilölumivarastosta. Työsuunnitelma on Tiaisen mukaan se, että kaikki purun alla varastossa ollut lumi levitetään ladulle kerralla. — Lisää lunta aletaan tykittää heti, kun pakkaset tulevat. Ensilumen ladun hiihtourasta tehdään heti alkuun täyslevyinen niin, että kauden voi aloittaa sekä perinteistä että vapaata hiihtäen. Ladun mitta on ennallaan, latumestarin mukaan samoin hiihtämisen hinnoittelu. Kausikortti maksaa 75 euroa. Päivälipun hinta on 10 euroa. Imatralla lippuja myyvät Aviasport Areena, kylpylä sekä urheiluliikkeet Kisa ja Intersport. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/25/Imatralla%20ensilumi%20kaivetaan%20varastosta%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89ladun%20teko%20alkoi%20Ukonniemess%C3%A4/2016521412722/4