Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalassa tänään yli 30 peltikolaria — pahoilta henkilövahingoilta on vältytty Poliisi tietoon on tullut tiistaina kello viiteen mennessä Etelä-Karjalassa yli 30 peltikolaria. Poliisin mukaan vakavilta onnettomuuksilta on vältytty, vaikka liikennesää on Etelä-Karjalassa ollut tänään poikkeuksellisen huono. Poliisin käsityksen mukaan suurimmalla osalla autoilijoista on yhä kesärenkaat. Tiistain kolarisumassa on ollut ulosajoja, peltikolareita, risteyskolareita sekä liikenneympyröissä tapahtuneita kolareita. Kaakkois-Suomeen ennustettiin jo eilen tälle päivälle lunta ja räntää, mutta poliisi arvelee, että autoilijat eivät ehtineet reagoida rengasasioissa tarpeeksi nopeasti. Monella on renkaat rengashotelleissa, mistä johtuen voi joutua jonottamaan useita päiviä, jotta saa autolleen ajan renkaidenvaihtoon. Lunta on satanut myös Kymenlaaksossa, mutta siellä kolareita on ollut vain kourallinen, koska lumi on sulanut saman tien pois. Etelä-Karjalassa tiet sen sijaan ovat jäätyneet, mistä on ollut seurauksena peltikolarien suma. Erityisesti liikenneympyrät ja risteykset ovat olleet Lappeenrannan ja Imatran seudulla tiistaina liukkaita. Poliisin mukaan onni onnettomuudessa on ollut se, että enimmät tiistain peltikolarit ovat sattuneet taajamissa, jolloin nopeudet eivät ole olleet törmäyshetkellä kovin suuria. Lue koko uutinen:

