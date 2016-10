Uutinen

Etelä-Saimaa: Antti Ahokas jahtaa huippuviikkoa golfin Euroopan-kiertueen karsinnoissa Golfin ammattilaispelaaja Antti Ahokas suuntaa tiistaina Lappeenrannasta harjoitusleirille Espanjan Tarragonaan. Lämpimän paikan leirin tarkoitus on, että Ahokkaan peli olisi parhaassa mahdollisessa iskussa, kun golfin Euroopan-kiertueen karsintojen toisen vaiheen kilpailu alkaa Espanjan El Salerin kentällä 4. marraskuuta. Ahokas on hionut lyöntiään Tuosassa viime aikoina tiiviisti. Varsinaisen pelaamisen ja lähipelin viimeistely jää Espanjaan. Suomen talvihuolletuilla kentillä se ei ole mahdollista, sillä kentät ovat paitsi kuurassa myös täynnä pieniä kraatereita ilmauksen jäljiltä. — Olen hyvillä mielin. Olen pelannut viime aikoina tasaisesti, mutta toisaalta yhtään huippuviikkoa ei ole tullut. Nyt tarvitsee vain saada koneesta irti vähän enemmän. Se ei tule toivomalla tai treenaamalla, vaan vain kisaamalla, Viipurin Golfia edustava Ahokas toteaa. Ahokkaan jalkapöydän rasitusmurtuma leikattiin kesäkuun alussa. Jalka parantui nopeasti, mutta jätti silti jälkensä kesän ohjelmaan. — Pelini ei ole toiminut läpi koko kisaviikkoja, koska kilpailurutiinini on ollut vähäisempi. Toki loppukesän ja alkusyksyn kilpailut ovat tuoneet kisoihin rutiinia. Karsinnoissa on jaossa pelioikeuksia golfin Euroopan-kiertueelle. Karsinnat ovat kolmevaiheiset, joista ensimmäiseen osallistui tänä vuonna 617 pelaajaa. Karsintojen ensimmäistä vaihetta pelattiin yhdeksällä eri kentällä. Ahokas selvitti tiensä jatkoon Itävallan Ebreichsdorfista. — Kilpailu jatkopaikoista on kovaa, mutta oma lähestymistapa on myös hyvin tärkeä. Oma historiani karsinnoissa on ollut aika hyvä, Ahokas sanoo. Sekä ensimmäisestä että toisesta vaiheesta jatkoon pääsee noin 20 prosenttia pelaajista. — Karsinnan ykkösvaihe vastaa tasoltaan Pohjoismaiden-kiertuetta. Sen pitää mennä jo rutiinilla. Kakkosvaiheen kilpailu, johon Ahokas seuraavaksi suuntaa, vastaa hänen mukaansa Euroopan-haastajakiertuetta. — Jatkoonpääsy vaatii hyvää rutiiniviikkoa, jolloin pitää jaksaa jauhaa omaa peliä. Putinkin pitää silloin tällöin putoilla. Karsintafinaalissa on mukana 160 pelaajaa, joista täyden pelioikeuden Euroopan-kiertueelle saa 25 parasta. — Finaalivaihe on kuin Euroopan-kiertueen kisa. Kaikki sen 160 pelaajaa ovat Euroopan-kiertueen tason pelaajia. Täyden pelioikeuden saamiseksi pitää jo niin sanotusti onnistua. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

