Etelä-Saimaa: YK:n päivänä vaaditaan erityisesti rauhaa Syyriaan Tänään 24. lokakuuta on kansainvälinen YK:n päivä, jota vietetään Yhdistyneiden kansakuntien perustamisen vuosipäivänä. Suomen ekumeeninen neuvosto on nimennyt sen myös rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäiväksi. Tänä vuonna päivän tilaisuuksia sävyttää Syyrian sota. Helsingissä järjestetään tänään Save Syria -rauhanmarssi, jossa muodostetaan Senaatintorille elävä torinkokoinen rauhanmerkki. Ainakin seurakunnat järjestävät tilaisuuksia myös eri puolilla maata. Myötätunnon osoituksena Syyrian sodan ja erityisesti Aleppon pommitusten uhreille on soitettu jo viikon ajan päivittäin kirkonkelloja Suomessa lähes 400 kirkossa ja Kirkon tiedotuskeskuksen mukaan sadoissa kirkoissa ulkomaillakin. Aleppon kellot soivat viimeisen kerran tänään kello 17. Lappeenrannassa kunnioitetaan tänään YK:n tehtävissä toimineen kenraaliluutnantti Lauri Kohon muistoa. Rauhanturvaajien Sinibaretit-järjestö vie hänen haudalleen Lappeenrannan sankarihautausmaalle YK:n logolla varustetun hautalyhdyn. Lippupartio tilaisuuteen lähtee Kauppakadun varresta sotaorpojen patsaan luota. Lue koko uutinen:

