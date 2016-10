Uutinen

Etelä-Saimaa: Tiistaiksi ennustettu lumisade ruuhkautti rengasliikkeet – ”Puhelin on soinut koko aamun” Tiistaiksi Etelä-Karjalaan luvattu lumisade on saanut autoilijat liikkeelle. Lappeenrantalaisista rengasliikkeistä kerrotaan, että renkaanvaihtoajat alkaneelle viikolla alkavat olla kortilla. — Puhelin on soinut koko aamun. Varmaankin sata puhelua on jo tullut. Tämä viikko alkaa olla jo täysi. Aikoja ei enää tälle viikolle voida antaa, mutta jos tulee odottelemaan, niin jossain välissä tehdään, yrittäjä Petteri Pöllänen Lappeenrannan Rengaspalvelusta kertoo. — Heti kun on luvattu lunta, tulee hässäkkää. Viime viikolla oli vielä hyvin tilaa. Pöllänen kertoo, että renkaanvaihtajat tekevät pidennettyä päivää, että kaikki asiakkaat saadaan palveltua. Samansuuntaisen viestin antaa yrittäjä Petri Lahtinen Pallon Renkaasta. — Tänään on ensimmäinen ruuhkapäivä. Keskiviikkoon saakka on jo aivan täyttä. Viime perjantaina alkoi näyttää siltä, että sesonki alkaa, kun luvattiin lunta. Ilmatieteen laitos ennustaa lumisadetta tiistai-illaksi. Lunta tai räntää sataa ennusteen mukaan vielä keskiviikkona, mutta loppuviikosta lämpenee. Pöllänen sanoo, että renkaat voi hyvin vaihtaa, vaikka tiet eivät vielä pysyvästi liukkaiksi muutukaan. Renkaat eivät liiemmin kulu normaalissa ajossa. — Jos joutuu ajamaan, pakkohan talvirenkaat on laittaa alle. Jos ajaa normaalia työmatkaa, eivät renkaat pääse pahemmin kulumaan. Nyt on jo niin kylmäkin. Tilanne olisi eri, jos olisi lämmintä. Vaikka ruuhka on nyt kovimmillaan, toteavat molemmat yrittäjät, että mattimyöhäisiä tulee tänäkin vuonna. — Tulee myöhäisiä, joiden pitäisi saada renkaat alle heti, kun ovat lähdössä esimerkiksi matkalle. Ihmiset eivät ikinä osaa varautua, vaikka se nyt nettiaikana on parantunut. Talvirenkaita on Suomessa käytettävä joulukuun alusta helmikuun loppuun saakka. Nastattomia talvirenkaita saa käyttää ympäri vuoden. Nastallisia talvirenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun tai toisen pääsiäispäivän jälkeiseen maanantaihin vuodesta riippuen. Nastoja saa käyttää muunakin aikana, jos keli sitä edellyttää. Talvirenkaan minimi kulutuspinnan urasyvyys on vähintään kolme millimetriä joulu-, tammi- ja helmikuun aikana. Muuna aikana urasyvyys myös talvirenkaita käytettäessä on vähintään 1,6mm. Lue koko uutinen:

