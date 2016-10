Uutinen

Etelä-Saimaa: Rekan nuppi syttyi palamaan Kuutostiellä Joutsenossa Kuutostiellä Joutsenon kohdalla matkalla olleen rekan vetoauton alla syttyi tulipalo. Hälytys siitä tuli kello 10.30 aikaan. Nyt palo on sammutettu, kertoo päivystävä palomestari Petri Pätilä Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta. Rekka oli menossa Imatran suuntaan. Nyt se on tienposkessa Kuutostien laidassa Joutsenon keskustan kohdilla. Pätilän mukaan palo rajoittui rekan nuppiin, eikä uhannut lastia. Palon syystä ei ole tietoa. Rekka on suomalainen, mutta sen kuljettaja puhuu Pätilän mukaan venäjää. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/24/Rekan%20nuppi%20syttyi%20palamaan%20Kuutostiell%C3%A4%20Joutsenossa/2016121410016/4