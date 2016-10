Uutinen

Etelä-Saimaa: Poikkeuksellisen kuiva lokakuu Etelä-Karjalassa, Lappeenrannassa tihuutti neljänä päivänä yhteenä 1,2 millimetriä Lokakuun sademäärä on Lappeenrannassa pienin tai toiseksi pienin 55 vuoteen. Ilmatieteen laitoksen mukaan lokakuun sademäärä oli perjantaiaamuun mennessä vain 1,2 millimetriä, kun kuukauden keskimääräinen sademäärä on 67 milliä. Lappeenrannassa on tihuuttanut vettä vain neljänä päivänä. Parikkalan Koitsanlahdessa on satanut lokakuussa vain puoli milliä. Ruokolahden Kotaniemessä vettä on tullut kaksi milliä. Etelä-Savossa Puumalassa on satanut 4,3 milliä. Meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitokselta kertoo, että lokakuu on ollut suurimmassa osassa maata poikkeuksellisen kuiva. Tällainen tilanne on hänen mukaansa erittäin harvinainen. Saimaan pinta on laskenut syyskuun alusta lähtien 26 senttiä. Vedenpinnnan lasku on jatkunut lokakuussa, ja ennusteen mukaan lasku jatkuu koko loppuvuoden. Saimaan pinta oli perjantaina Lauritsalassa korkeudessa 75,92 metriä merenpinnan yläpuolella. Saimaa on kymmenen senttiä korkeammalla kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Vuoksen vesistöalueella on satanut lokakuun alkupuoliskolla vain yksi millimetri, kun koko kuun pitkän ajan keskiarvo on 61 milliä. Lue koko uutinen:

