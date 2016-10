Uutinen

Etelä-Saimaa: Marzhan Kakimovalla kolmas saunakausi Ahvenlammella Ahvenlammen vesi on kahdeksanasteista, Marzhan Kakimova kertoo. Lokakuussa alkoi hänen kolmas talvikautensa saunaemäntänä Ahvenlammen saunoilla. Itse hän tykkää aloittaa aamunsa kastautumalla lammessa ilman saunaa. — Tutustuin saunomiseen vasta Suomessa. Venäjällä on yleisiä saunoja, ei omaa joka talossa, Kakimova kertoo. Aiemmin hän piti kahvilaa ja kauppaa Lappeenrannan keskustassa Kauppakadulla. Asiakkaista 70 prosenttia oli venäläisiä. — Ukrainan tapahtumat vaikuttivat niin, että venäläiset katosivat. Minun piti sulkea yritys. Kun kaupunki haki Ahvenlammen saunoille emäntää muutama vuosi sitten, Kakimova päätti hakea paikkaa. Aviomiehen avustuksella hän pitää kunnossa rakennuksen, jossa ovat sekä saunat että nykyinen koti. — Saunassa käyvät miehetkin auttavat korjaustöissä, Kakimova kiittää. Kakimova on kotoisin Kazakstanin pääkaupungista Astanasta. Sieltä tie vei nuorena opiskelemaan Pietariin, missä hän valmistui diplomi-insinööriksi. — Mikan tapasin Viipurissa. Työskentelin paperitehtaassa, ja Mika oli tullut kurssille Venäjälle. He ovat olleet naimisissa pian 19 vuotta. Aluksi muutto Suomeen tuntui hankalalta, sillä sekä Kakimovan työ että ystävät olivat Venäjällä, eikä kielikään ollut hallussa. Mutta kohta on kulunut kuusi vuotta siitä, kun pariskunta perusti kotinsa Suomeen. Pietarissa asuva isosisko pääsee helpommin vierailuille Joutsenoon kuin Kazaktanissa asuvat perheenjäsenet. Tekniset välineet helpottavat yhteydenpitoa sukulaisiin. Joutsenossa Kakimova laskee perheenjäseneksi myös aviopuolisonsa äidin, jota he yhdessä auttavat. Kakimova käy kotimaassaan harvoin. Kerran hän on ajanut 4 000 kilometrin matkan itse autolla edestakaisin. Suomen kielen opiskelemisessa on riittänyt työtä, mutta nyt Kakimova puhuu sitä melko sujuvasti. Hänen omassa äidinkielessään kazakissa on joitakin samoja äänteitä kuin suomessa, mikä on helpottanut ääntämisen oppimista. Joutsenossa on rauhallista. Juuri siksi Kakimova viihtyy siellä. — Nuorena sitä haluaa asua kaupungissa, mutta nyt on parempi täällä, hän hymyilee. Talvi menee saunaemäntänä. Keväällä saunat suljetaan samoihin aikoihin, kun Hinkanrannan saunat avautuvat. Kesäksi Kakimova hakeutuu jälleen muihin töihin, ja saunat ovat auki vain tilauksesta. Lue koko uutinen:

