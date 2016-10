Uutinen

Etelä-Saimaa: Maasotakoulun mailla Lappeenrannassa tehdään maisemasavotta Metsähallitus aloittaa metsänraivauksen Maasotakoulun alueella Lappeenrannassa ensi viikolla. Tarkoituksena on maiseman ja kulttuuriympäristön hoito, viihtyisyyden lisääminen ja kaatumiselle alttiiden vaarallisten puiden poisto. Samalla varmistetaan alueen soveltuminen koulutus- ja harjoituskäyttöön myös jatkossa. Maasotakoulun alue on Lappeenrannan lentokentän ja Helsingintien välissä. Työt tehdään Maasotakoulun aitauksen sisäpuolella, joten ulkopuolisia ne eivät haittaa, kertoo Metsähallituksen tiedottaja Keijo Kallunki. Lentokentän puolella aluetta raivataan hänen mukaansa ryteikköä, rinteen puolella tuodaan enemmän esille esille vanhoja järeitä mäntyjä. Maisemaa avataan etenkin muistomerkkien luona. Lappeenrannan kaupunki on jo aiemmin raivannut alarinnettä Maasotakoulun aidan ulkopuolella. Nyt alkavaan savottaan on kaupungin maisematyölupa. Kallungin mukaan metsurit raivaavat aluksi pari viikkoa pienpuuta. Isommat puut kaadetaan koneella lumiseen aikaan, jotta maastoon jäisi vähän jälkiä. Lue koko uutinen:

