Uutinen

Etelä-Saimaa: Lentokentän uudelle johdolle halutaan antaa työrauha Lappeenrannan lentokentän pitäisi tulla toimeen omilla tuloillaan viimeistään vuonna 2026. EU:n viime vuonna voimaan tulleet säännöt lentokenttien valtion tuesta kieltävät lentokentän toimintamenojen kattamisen julkisella tuella kymmenen vuoden siirtymäajan jälkeen. Liikenne- ja viestintäministeriö on tukee Lappeenrannan lentokenttää tänä vuonna miljoonalla eurolla. Lappeenrannan kaupunki panostaa kenttään kentän omistajaksi perustetun Saimaan lentoasema säätiön kautta. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajan Joonas Grönlundin mukaan nopeita muutoksia ei pidä odottaa. — En olisi ensimmäisenä rajoittamassa aikaa. Olemme saaneet yhtiöön erittäin hyvän rekrytoinnin. Me haluamme katsoa rauhassa, miten homma lähtee pyörimään. Tärkeintä on saada toiminnalle hyvä nousu, hän sanoo. Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Kemppi on samoilla linjoilla. Hän muistuttaa, että lentokenttäyhtiön uusi johto aloittaa toiminnan kehittämisen ihan nollasta. — Tietenkin me kaikki toivomme, ette lentokentän toiminta alkaa pyöriä jossakin vaiheessa omillaan, Kemppi sanoo ja muistaa, miten tärkeä merkitys toimivilla lentoyhteyksillä on esimerkiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston toiminnalle. Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilpo Heltimoinen muistuttaa taloudellisesti ahtaista ajoista. — Kaksi tai korkeintaan kolme vuotta katsotaan, tuleeko siitä mitään. Loputtomasti lentokentän toimintaa ei voi tukea, hän sanoo. Sitoutumaton Myö-kansanliikkeen valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Härkönen kertoo valtuuston hankkeelle valtuustossa asetetusta perälaudasta. — Hankkeelle pitää kuitenkin antaa aikaa. Uudelle johdolle pitää antaa aikaa näyttää kyntensä. Myös valtio tukee hanketta, Härkönen muistuttaa. Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtajan Juha Rantalaisen mukaan hänen johtamassaan valtuustoryhmässä hankeen kehittymistä seurataan kevääseen 2018 asti. — Jos siitä ei näytä tulevan mitään, asiaa pitää harkita uudestaan. Tässä vaiheessa uudelle johdolle pitää antaa työrauha. Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Virpi Junttila muistuttaa valtuuston asiasta tekemästä päätöksestä. — Asioiden kehittymistä katsotaan kolme vuotta. Toivottavasti kaupungin virkamiehet ovat osanneet tehdä nämä suunnitelmat hyvin. Meille on luvattu, että kenttä pärjää jatkossa omillaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/24/Lentokent%C3%A4n%20uudelle%20johdolle%20halutaan%20antaa%20ty%C3%B6rauha/2016121407308/4