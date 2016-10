Uutinen

Etelä-Saimaa: Koulujen pudotuspeli alkaa Imatralla: hallinnollinen yhdistäminen käyntiin heti Imatran kaupunginvaltuusto lyö lukkoon tulevan palveluverkon periaatteet tänä iltana. Tarkoitus on siirtyä niin sanottuun kolmen koulukeskuksen malliin. Imatralle perustetaan Kosken, Mansikkalan ja Vuoksenniskan koulukeskukset, joihin alueen muut koulut yhdistetään. Ensin hallinnollisesti, mutta vuoteen 2026 mennessä myös fyysisesti. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että hallinnollinen yhdistäminen toteutetaan välittömästi. Esimerkiksi Linnalan ja Tainionkosken koulut liitetään osaksi Mansikkalan koulukeskusta ja Imatrankosken ja Meltolan koulut osaksi Kosken koulukeskusta. Vs. hyvinvointijohtaja Harri Valtasola arvioi, että käytännössä koulujen hallinnollinen yhdistäminen tulee näkymään ensi syksynä, uuden lukuvuoden alkaessa. Moni asia muuttuu, mikä vaatii aikaa myös suunnitteluun, hän huomauttaa. Hallinnollinen yhdistäminen merkitsee Valtasolan mukaan samalla myös uusien koulukeskusten rehtorivirkojen auki julistamista. Kouluverkkouudistuksen suunnittelua ja valmistelua varten nimetyt kampusrehtorit eivät siirry tehtävään automaattisesti, vaan tasapuolisuuden nimissä paikat on laitettava vähintään kaupungin sisäiseen hakuun, Valtasola sanoo. Kaupunginhallituksessa on toiveita edetä asiassa joka tapauksessa nopeasti. — Periaatteessa valmistelu on lautakunnan asia, mutta mielestäni hallinnollisen yhdistämisen pitäisi tapahtua heti, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen. Lisää kouluverkon uudistamisesta tämän päivän lehdessä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/24/Koulujen%20pudotuspeli%20alkaa%20Imatralla%3A%20hallinnollinen%20yhdist%C3%A4minen%20k%C3%A4yntiin%20heti/2016521407511/4