Etelä-Saimaa: Kotiteollisuus päihitti Vain elämää -tähdet – albumilistalla edellä ainoastaan Sanni Lappeenrantalaisyhtye Kotiteollisuus komeilee Suomen virallisen albumilistan sijalla kaksi. Yhtyeen uutuuslevy Vieraan vallan aurinko julkaistiin 14. lokakuuta ja se nousi listalle heti ensimmäisellä viikollaan. Lappeenrantalaisten edelle onnistui kiilaamaan ainoastaan Sanni, jonka Sanni-albumi jatkaa listaykkösenä toista viikkoa peräkkäin. Kolmannelle sijalle nousi Vain elämää -sarjan kappaleista koostettu levy. Yhtye huomioi listamenestyksensä Facebook-sivullaan. ”Kyllä, kyllä. KT on Suomen virallisen albumilistan kakkonen. Mutta kuka on Sanni? Nimim. Epätietoinen -70”, sivulla kyseltiin. Vieraan vallan aurinko on Kotiteollisuuden 15. studioalbumi. Aiemmista albumeista kuusi on yltänyt listaykköseksi. Lue koko uutinen:

